فاينانشيال تايمز: الدولار يهبط بتراجع سقف توقعات المستثمرين حيال فوز ترامب

لندن (أ ش أ)

أبرزت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، تراجع الدولار الأمريكى وارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الساعات الأخيرة قبل انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، فى ظل انخفاض سقف توقعات المستثمرين حيال فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

وسلطت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي - الضوء على تحرك أسواق المال في الولايات المتحدة في أعقاب استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت عن موجة دعم غير متوقعة للمرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس .. وانخفض الدولار بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما ساعد اليورو على الارتفاع بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ووقف عند 1.088 دولار.

وانخفضت العائدات على ديون الحكومة الأمريكية، والتي تتحرك عكسيًا مع الأسعار، وارتفع البيزو المكسيكي بعد استطلاع رأي دقيق أظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة دعم غير متوقعة لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية كان يُهيمن عليها الجمهوريون في السابق .. ويعتبر الاستطلاع، الذي أجرته شركة استطلاعات الرأي غير الحزبية جيه آن سيلزر ونُشر في وقت متأخر من أمس الأول "المعيار الذهبي" لاستطلاعات الرأي في الولاية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس استراتيجيات العملات الأجنبية والأسواق الناشئة لآسيا ببنك "باركليز" ميتول كوتيشا - في تصريح خاص للصحيفة -"كانت هناك علاوة انتخابية في هذا الأسبوع رجعت إلى حد كبير إلى مكاسب ترامب في استطلاعات الرأي".. وقدر كوتيشا أن "علاوة" ترامب في الدولار تمثل ارتفاعًا بنسبة 3 % في مؤشر الدولار، وأضاف:" إذا فازت هاريس، نتوقع أن نرى بعض هذه العلاوة تتلاشى".

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن التوقعات المتزايدة بفوز ترامب في الانتخابات الامريكية 2024، التي ستنطلق اليوم إلى جانب البيانات الاقتصادية القوية بشكل غير متوقع، دفعت الدولار إلى أكبر مكسب شهري له منذ أبريل 2022.

من جانبه، قال لوكا باوليني كبير الاستراتيجيين في بيكتيت أسيت مانجمنت "Pictet Asset Management" السويسرية لإدارة الأصول: إن شركته قلصت بعضًا من انخراطها في تداولات ترامب الأسبوع الماضي وخرجت من رهان ضد اليورو حيث تجاوزت توقعات السوق باكتساح الجمهوريين ما أظهرته استطلاعات الرأي.. وأضاف:" كانت هناك فجوة غير مستدامة بين استطلاعات الرأي وتوقعات السوق".

وتحولت أسواق الرهانات بشكل حاد في الأيام الأخيرة قبل التصويت، حيث تقلصت احتمالات فوز ترامب إلى 54% في بورصة كلشي للعقود الآجلة الأمريكية وإلى 58% في بورصة بولي ماركت للعملات المشفرة.. وفي الأسبوع الماضي، حددت الأسواق فوز ترامب عند 64% و67% على التوالي.



ويعتقد المستثمرون أنه إذا فاز ترامب ونفذ التعريفات التجارية وتخفيضات الضرائب التي وعد بها، خاصة إذا تمكن الجمهوريون أيضًا من السيطرة على مجلسي الكونجرس، فإن الضغوط التضخمية سوف ترتفع، مما يجعل من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة.. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد غد الخميس، بعد يومين من الانتخابات. حسب الصحيفة.

في الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 0.03 نقطة مئوية إلى 4.18%، في حين أنهى العائد على السندات لأجل عشر سنوات يوم الاثنين الماضي منخفضًا بمقدار 0.07 نقطة مئوية إلى 4.32%.. وتأرجحت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تسيطر على مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاسرة Truth Social وتتداول تحت الرمز DJT، من خسائر تزيد على 7% في تداولات أمس الاثنين لتغلق مرتفعة بنسبة 12% عند أكثر من 34 دولارًا بقليل في نفس الفترة.. وارتفع السهم من حوالي 16 دولارًا للسهم في بداية أكتوبر إلى أكثر من 50 دولارًا بالقرب من نهاية الشهر، لكنه انخفض بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

وأبرزت الصحيفة البريطانية، في الوقت نفسه، انخفاض عملة البيتكوين، التي ارتفعت أيضًا مع ظهور احتمالات فوز ترامب، بنسبة 3% يوم الاثنين إلى 67100 دولار.. ووضع المرشح الجمهوري نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة وتعهد بإنهاء حملة تنظيمية صارمة، وفاز بدعم كبار مستثمري العملات المشفرة في وادي السيليكون، وهي منطقة تقع في شمال كاليفورنيا وتُعد مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا والابتكار وموطنًا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة، بمن فيهم أندريسن هورويتز.

ويمتلك ترامب استراتيجية خاصة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومختلف دول العالم، وهي ما تحدث عنها السيناتور بيل هاجرتي سفير واشنطن السابق لدى اليابان، في تصريحات لصحيفة فينانشيال تايمز، قائلاً: "مع ترامب ، لا يتعلق الأمر بكونك حليفاً أو خصماً.. فإذا كنت شريكاً تجاريا فينبغي أن تكون المعاملة بالمثل.. ترامب كان يسعى للمعاملة بالمثل طوال فترة وجوده في منصبه، وقد ناقش ذلك معي، فالأمر سيتطلب شيئا مثيرا يلفت انتباه الدول التي لنا علاقات تجارية معها".

وتابع هاجرتي إنه في حال فوز ترامب فإن فرض رسوم جمركية شاملة "ممكن تماما دون استثناءات لبلدان بعينها".

واستنادا إلى سياسة الحماية التجارية التي تبناها في ولايته الأولى، توعد ترامب بسن نظام تعريفة جمركية جديدة وشاملة يفرض بموجبه 20% على جميع الواردات، وما يبلغ 60% على الواردات من الصين.

فيما قال فريد فليتز المحلل السابق لـ"CIA" للصحيفة إن عودة ترامب للبيت الأبيض ستكون صعبة على ألمانيا وفرنسا ودول الناتو الأخرى (والتي لا تدفع نسبة 2% من نواتجها الإجمالية المحلية)، محذرا إياها من أن أمن الطاقة والتوازنات التجارية وحماية خطوط الإمداد ستكون من الأولويات في فترة رئاسة ترامب الثانية.



