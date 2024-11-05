عائلات الأسرى: إقالة وزير الدفاع استمرار من نتنياهو لإحباط محاولة إعادة أولادنا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت هيئة عائلات الأسرى، تعليق على إقالة وزير دفاع الاحتلال، إن إقالة جالانت هو بمثابة استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة أولادنا المخطوفين، بحسب إعلام عبري.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع بدلا من يوآف جالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه، وزيرا جديدا للدفاع في إسرائيل، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.

وبرر نتنياهو قراره بإقالة جالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وفي أخر ظهور لجالانت، كان أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال اليوم الثلاثا، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.