ضبط 172 قطعة سلاح و380 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية مخدرات، و172 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 85484) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط ع53 قضية سلاح نارى غير مرخص، ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية - 15بندقية خرطوش– طبنجة – 31 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").

وضبط 12 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,970 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,810 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضط 5 قطع سلاح نارى غير مرخص(بندقية آلية – بندقية خرطوش وطلقة – بندقية رصاص - فرد محلى – طبنجة – 2 خزينة، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة، ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخص، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").