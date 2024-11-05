ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة بحوزتهما مخدرات بـ25 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريباً).

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية ، وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.