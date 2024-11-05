اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:10 م
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ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:33 ص
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه جرائم الأموال العامة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







جرائم الأموال العامة

جرائم الأموال

الأموال العامة

تجارة العملة

الاتجار بالعملة




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