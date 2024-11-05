اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة أجزاء من سور محور 26 يوليو بالجيزة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:12 ص
ضبط المتهم بسرقة أجزاء من سور محور 26 يوليو بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بسرقة أجزاء من الحديد الخاص بمحور 26 يوليو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تورط عاطل في سرقة أجزاء من السور الخاص بمحور 26 يوليو في المنيرة الغربية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط المسروقات واعترف بالسرقة لبيع الحديد لتجار الخردة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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المنيرة الغربية

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