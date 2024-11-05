اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة أعمدة إنارة فى الصف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:23 م
ضبط المتهمين بسرقة أعمدة إنارة فى الصف متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمى فى الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة التحقيق.


وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين فى سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة الصف.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم فى السرقة، وأجزاء من الأعمدة المسروقة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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