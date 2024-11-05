شقيقة زعيم كوريا الشمالية تندد بتنفيذ سول وواشنطن وطوكيو مناورات جوية مشتركة

بيونج يانج (أ ش أ)

نددت كيم يو-جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى اليوم الثلاثاء، بالمناورات الجوية المشتركة التى نفذتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمس الأول.

وقالت كيم يو جونج - في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن المناورات تعد أكثر الأعمال عدائية وعدوانية ضد كوريا الشمالية، كما أنها تعتبر مبررا لتعزيز بيونج يانج لإمكاناتها النووية؛ مشددة في الوقت ذاته على أن بلادها ستواصل المضي قدما في برامجها النووية والصاروخية.

كانت مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان انطلقت يوم الأحد الماضي فوق المياه الواقعة شرق جزيرة "جيجو" الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أيام من إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء - عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى سقطت جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون أن ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات؛ وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية.

ويعد هذا الإطلاق هو الثالث عشر التي تقوم به كوريا الشمالية هذا العام.