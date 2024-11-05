اليوم السابع
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شرطة الكهرباء تضبط 2652 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:48 ص
شرطة الكهرباء تضبط 2652 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1443) قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد..هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.







حملات أمنية

ضبط متهمين

التصدي للجرائم

ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

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