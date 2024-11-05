ريكى مارتن يدعم كامالا هاريس: اللاتينيون سيكونون حاسمين فى تحقيق النصر

فاطمة شوقى

يصل الدعم اللاتيني لمرشحة الديمقراطية فى الانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس، إلى 56%، وقال المغني البورتوريكى الشهير، ريكي مارتن ، إنه حضر حفل ختام حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، الذى أقيم في فيلادلفيا؛ كما سلط الضوء على أهمية تصويت الجالية اللاتينية، مشيرا إلى أن اللاتينيين يدعمون هاريس.

وقال "إن المخاطر بالنسبة لللاتينيين في هذه الانتخابات أعلى من أي وقت مضى، و سيكون اللاتينيون حاسمين في تحقيق فوز نائب الرئيسة هاريس ، وهى القائدة التى تدعمنا والتى ستقاتل من أجلنا كرئيس، مضيفا : "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالانضمام إليها".



وأشارت صحيفة الكوميرثيو إلى أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن الدعم لنائبة الرئيس كامالا هاريس بين الناخبين من أصل إسباني - الأكثر احتمالا تاريخيا لدعم الحزب الديمقراطي - هو منطقة توصف بأنها مثيرة للقلق بالنسبة للديمقراطيين، في حين يظهر منافسها والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب زيادة الدعم من هذه الطائفة مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة.



ويكشف استطلاع الناخبين من أصل إسباني أن أداء هاريس أقل من آخر ثلاثة مرشحين ديمقراطيين للبيت الأبيض وأنها في وضع أكثر ضعفًا بشأن القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد والهجرة والجريمة.

وتشير التقديرات إلى أنه في انتخابات 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أيد 68% من اللاتينيين كلينتون و28% ترامب، بينما في عام 2020 أيد 62% جو بايدن و36% ترامب.



وأوضحت الصحيفة أن هناك أهمية للتصويت من أصل اسباني،حيث يمثل التصويت اللاتيني حوالي 11.1% من الناخبين الأمريكيين.



ويؤيد 48% من الرجال من أصل إسباني هاريس و45% يؤيدون ترامب، فإن 62% من النساء يؤيدون نائبة الرئيس و31% يؤيدون ترامب، ويظهر الاستطلاعات الأخيرة أيضًا بعض علامات الدعم لسياسات الهجرة الأكثر عدوانية التي ينتهجها ترامب، حيث يؤيد 43% بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويؤيد 44% ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.



وقال 27% من الناخبين من أصل إسباني إن الاقتصاد هو أهم قضية تحدد تصويتهم في نوفمبر، متفوقًا على أي قضية أخرى. وقد احتل الإجهاض المرتبة الأولى من قبل 15% من الناخبين، متقدماً مباشرة على الهجرة بنسبة 10%.



يقول أقل من ثلث الناخبين اللاتينيين إنهم يعتقدون أن ترامب، أكثر من هاريس، يهتم بأشخاص مثلهم. ومن بين مؤيديها، قال 80% إنها تهتم بأشخاص مثلهم، وهو عدد أقل بكثير من 92% من ناخبي هاريس الذين قالوا إنهم يؤمنون بذلك عنها.