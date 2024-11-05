روسيا ترفض اتهامات أمريكية بشأن التدخل فى الانتخابات الرئاسية

كتب عبد الوهاب الجندى

رفضت روسيا مزاعم أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية ونشر الأكاذيب بشأنها، صرحت بذلك الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة.

وقالت زاخاروفا: "الآن تجمد العالم كله ليس تحسبا، ولكن في الواقع من رعب العمليات الانتخابية التي تتكشف في الولايات المتحدة، إنهم ينطلقون باستمرار من أن هناك من يتدخل في انتخاباتهم". وقد اتهمت أجهزة المخابرات روسيا مرة أخرى ودول أخرى بنشر الأكاذيب حول الانتخابات الأمريكية ويزعم أنها تنشر الأكاذيب داخل المجتمع الأمريكي.

وأشار زاخاروفا إلى أنه "إذا استمعت إلى المرشحين الأمريكيين للرئاسة وكيف يتهم كل منهما الآخر بالكذب، فإن الدول الأخرى ليس لديها ما تفعله هنا".

وانطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات الأمريكية 2024 بعد موسم انتخابي اتسم بأنه غير مسبوق لاسيما مع تعرض المرشح الجمهورى، دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكى، جو بايدن من السباق قبل 100 يوم فقط لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية.

وقد أكدت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، أنها "لا نرى أي تهديد خطير للبنية التحتية للانتخابات"، وقال الوكالة الأمريكية، إنها "لا نتتبع حاليا أي حوادث كبيرة على المستوى الوطني"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات ، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.