خبير عسكرى: هناك العديد من الخلافات بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والنظام السياسي

الأمير نصري

تحدث اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص فى الشأن العسكرى والاستراتيجى، عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الدفاع جالانت، قائلا:" نتنياهو يريد أن يحافظ على منصبه وبقاءه فى الائتلاف الحكومى اليمينى المتطرف".



وأضاف أيمن عبد المحسن، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك العديد من الخلافات بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والنظام السياسي، وكان أبرز هذه الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه المقال هى قضية الحريديم المتدينين وتجنيدهم، والتى كانت تشكل أكبر مشكلة داخل إسرائيل.

ولفت أيمن عبد المحسن إلى أن نتنياهو كان يسعى لكسب رأى اليمين المتطرف فى الائتلاف الحكومى، كما أن المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع ورئيس الأركان كانوا يرون عدم جدوى استمرار الحرب فى قطاع غزة، وخلاف ذلك نتنياهو يريد البقاء فى قطاع غزة واستمر ار الحرب أكبر فترة ممكنة لتحقيق أى أغراض والمحافظة على مكانته.