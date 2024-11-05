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خبير بالشأن الأمريكى: ترامب قد يكون أول رئيس للولايات المتحدة مدان جنائيا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:31 م
خبير بالشأن الأمريكى: ترامب قد يكون أول رئيس للولايات المتحدة مدان جنائيا الدكتور عاطف سعداوي
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور عاطف سعداوى، الخبير في الشئون الأمريكية، أن الانتخابات الأمريكية الحالية غريبة، ولم نر مثلها من فترة طويلة، مشيرا إلى أن ترامب عليه كمية قضايا مرعبة أكثر من 80 قضية بما يعد أكثر من أعتى المجرمين في العالم عليه قضايا تزوير وتلاعب نتيجة انتخابات وزعيم عصابات ومدان جنائيا.

وأضاف عاطف سعداوي، خلال حوار ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن دونالد ترامب ممكن يكون أول مرشح أو رئيس يحكم الولايات المتحدة أنه مدان جنائيا، قائلا: "ترامب قاوم وأصبح مرشح الحزب الجمهورى لمرة ثانية ومحاولات اغتياله جدية".

وتابع: "فكرة سيناريوهات أن محاولة اغتياله مسرحية غير صحيحة لأن ده مينفعش في أمريكا وهو مكروه من وسائل الإعلام وفي بعض الفئات والمؤسسات عندها تخوف من قدوم ترامب منذ المرة الماضية لأنه قادم من خارج طبقة سياسية وضد مصالح ناس كتير وطبقة حاكمة، وفكرة أنه قدر يفوز مرة ويدخل مرة أخرى لو فاز هيكون سابقة حصلت في التاريخ الأمريكى".







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