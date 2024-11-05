اليوم السابع
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خبير: الجاليات العربية والإسلامية غير مؤثرة والصوت اليهودى غير مرجح بانتخابات أمريكا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:53 م
خبير: الجاليات العربية والإسلامية غير مؤثرة والصوت اليهودى غير مرجح بانتخابات أمريكا الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية
الأمير نصري

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علق الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا:" إن الانتخابات تشهد مشاركة كبيرة من قبل الناخبين، مؤكدا أن الجاليات العربية والإسلامية نسبة محدودة وغير مؤثرة".

وأضاف طارق فهمى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الصوت اليهودى غير مرجح عكس ما يشاع فى وسائل الإعلام الأمريكية، ولن يستطيع أن يزن بصورة كبيرة بصرف النظر عن وجود الجاليات اليهودية فى عدد من الولايات الكبرى التى تمتلك أصوات أكبر فى المجمع الإنتخابى.

وأكد طارق فهمى أن الأمر الأهم هو أن المواطن الأمريكى له ارتباطاته بالقضايا الداخلية، وتصريحات ترامب وهاريس من أجل اجتذاب أكبر قدر من الشرائح فى المجتمع الأمريكى، وهذه التصريحات تستهدف الأصوات العائمة أو المترددة وليس الكتلة الصلبة فى أمريكا.







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