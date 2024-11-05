حريق هائل يلتهم مخزن أثاث بدمياط والحماية المدينة تسيطر على النيران

دمياط - هيثم مراد

نشب حريق هائل داخل مخزن أثاث بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، وذلك إثر حدوث ماس كهربي أدى إلى اندلاع الحريق.

وعلى الفور، تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، نحو موقع الحدث، رفقة سيارات الإسعاف، فيما قامت إدارة الحماية المدنية بالدفع بأكثر من 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما قامت شركة ريبكوجاس بفضل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، فضلا عن فصل التيار الكهربي.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران دون وقوع خسائر بشرية، بينما قدم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية لبعض الحالات التي أصيبت باختناق نتيجة الحريق.

وروي شهود عيان، أن أهالي القرية تفاجؤا باندلاع النيران داخل مخزن أثاث مكون من ثلاث طوابق، مؤكدين أن ألسنة اللهب تطايرت لتصل إلي الدور الأخير، موضحين أن الأهالي حاولوا السيطرة على الحريق غير أن بعض الأدوات التي كانت داخل العقار سخمت في اشتعال النيران سريعا.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، والتي تجري حاليا المعاينة الأولية لتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق وكشف ملابساته وأسبابه، بينما شكلت لجنة هندسية من قبل مجلس مدينة دمياط لمعاينة العقار المنكوب وإعداد تقرير حول مدى خطورته علي المواطنين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.