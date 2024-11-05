حاكم نورث كارولاينا: لا أتوقع تأخر إعلان النتائج فى الولاية

أحمد علوى

توقع حاكم ولاية نورث كارولاينا روي كوبر، وهو ديمقراطي، عدم حدوث تأخير في إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية في الولاية المتأرجحة.

وقال كوبر لوسائل الإعلام، إنه "متفائل للغاية بأن ولاية نورث كارولاينا يمكنها أن تكون مفتاحاً لنتيجة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "أعتقد أننا سنحصل على النتائج مبكراً جداً"، معتبراً أن السباق سيكون "حاداً، مثلما كان دائماً في نورث كارولاينا".

وأشار إلى أن "دونالد ترمب وجي دي فانس كانا هنا كل يوم تقريباً، على مدار الأسبوعين الماضيين، لأنهما قلقان".