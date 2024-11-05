توقعات بهجمات سيبرانية تؤثر على الانتخابات الأمريكية

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى الدكتور ياسر ثابت، إن هناك تصريحات وأخبار بالشبكات الأمريكية تتحدث عن وجود احتمالات وتدخلات ووجود عملاء لروسيا يحاولون شراء الأصوات أو التأثير على مسار الانتخابات والحديث عن استعدادات والتأهب لأى هجمات سيبرانية أو غيرها فى الولايات المتحدة خلال الانتخابات أو التأثير على عملية التصويت.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أنه حتى الآن لا يوجد شىء راسخ وثابت ومدعم بالأدلة يشير إلى ذلك وإن كان هناك توقعات من جانب عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة وإن كان هناك توقعات من عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة من جانب الصين أو روسيا على الانتخابات وكذلك إيران من خلال محاولات للتأثير على مسار الانتخابات.

وتابع أن هذه الدول الثلاث أهم الدول فى حالة خصومة أو عداء بدرجة ما مع الولايات المتحدة فى هذه المرحلة.