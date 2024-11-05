اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

توقعات بهجمات سيبرانية تؤثر على الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 03:50 م
توقعات بهجمات سيبرانية تؤثر على الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى الدكتور ياسر ثابت، إن هناك تصريحات وأخبار بالشبكات الأمريكية تتحدث عن وجود احتمالات وتدخلات ووجود عملاء لروسيا يحاولون شراء الأصوات أو التأثير على مسار الانتخابات والحديث عن استعدادات والتأهب لأى هجمات سيبرانية أو غيرها فى الولايات المتحدة خلال الانتخابات أو التأثير على عملية التصويت.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أنه حتى الآن لا يوجد شىء راسخ وثابت ومدعم بالأدلة يشير إلى ذلك وإن كان هناك توقعات من جانب عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة وإن كان هناك توقعات من عدد من الأجهزة الأمنية بالولايات المتحدة من جانب الصين أو روسيا على الانتخابات وكذلك إيران من خلال محاولات للتأثير على مسار الانتخابات.

وتابع أن هذه الدول الثلاث أهم الدول فى حالة خصومة أو عداء بدرجة ما مع الولايات المتحدة فى هذه المرحلة.







الانتخابات الأمريكية

بداية الانتخابات الامريكية

بدء الاقتراع في انتخابات أمريكا

بدء التصويت في انتخابات أمريكا

بداية التصويت في الانتخابات الأمريكية

نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة