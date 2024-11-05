تفحم سيارة نقل فى مدينة البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق هائل بسيارة نقل، على طريق أبو ربع في البدرشين وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بسيارة، بطريق أبو ربع في البدرشين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة نقل أثناء سيرها بالطريق، مما أسفر عن تفحم جزء كبير منها، وتم الاستماع لأقوال سائق السيارة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.