اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:37 ص
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تجديد حبس عاطل بعد ضبطه بمواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:00 ص
تجديد حبس عاطل بعد ضبطه بمواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت قاضى المعارضات بمحكمة الشهداء بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط  وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15يوما على ذمة التحقيقات.


تمكنت مباحث مركز شرطة الشهداء  بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء ، يفيد من تمكن الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 







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