بوتين: نبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطينى الإسرائيلى إلى حرب كبيرة

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهودا فاعلة لمنع تحول الصراع الفسلطينى الإسرائيلى فى الشرق الأوسط إلى حرب كبيرة.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب، اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إن روسيا تبذل جهودا نشطة لمنع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من التطور إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده على قناعة بأنه لا يمكن إعادة الطرفين إلى طريق المصالحة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأجل إلا على أساس قانوني دولي معترف به عموما.

وشدد بوتين على أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة سيكون تنفيذ صيغة الدولتين التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .

واستقبل بوتين اليوم الثلاثاء، وقبل أوراق اعتماد 28 سفيراً وصلوا حديثاً، بما في ذلك ممثلو عدد من الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى .

من ناحية أخرى، ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 25 فلسطينيا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - بارتفاع حصيلة شهداء قصف منزل إلى 25 شهيدا، بينهم 13 طفلا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و374 مواطنا، وإصابة 102 ألف و261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف، والدفاع المدني الوصول إليهم.