بوتين: روسيا لا تسعى للمواجهة مع دول الاتحاد الأوروبى

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع الغرب، وتأمل أن تتبنى أوروبا نهجا "عقلانيا" للتعاون مع موسكو.

وقال بوتين - في كلمته خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب، بما في ذلك سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، بـالرئاسة الروسية "الكرملين" - إن "روسيا كانت وستظل ملتزمة دائمًا بالتعاون المتبادل المنفعة، ولا تسعى إلى المواجهة مع أي من الدول الأوروبية"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع: "نثق في أن النهج العقلاني والمتوازن للتعاون مع روسيا سوف يسود مرة أخرى، من أجل الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، والتبادلات الثقافية، لاسيما التعاون في حل القضايا الدولية والإقليمية الملحة".