بوتين: روسيا لا تسعى للمواجهة مع دول الاتحاد الأوروبى

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع الغرب، وتأمل أن تتبنى أوروبا نهجا "عقلانيا" للتعاون مع موسكو.
وقال بوتين - في كلمته خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب، بما في ذلك سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، بـالرئاسة الروسية "الكرملين" - إن "روسيا كانت وستظل ملتزمة دائمًا بالتعاون المتبادل المنفعة، ولا تسعى إلى المواجهة مع أي من الدول الأوروبية"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
وتابع: "نثق في أن النهج العقلاني والمتوازن للتعاون مع روسيا سوف يسود مرة أخرى، من أجل الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، والتبادلات الثقافية، لاسيما التعاون في حل القضايا الدولية والإقليمية الملحة".
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