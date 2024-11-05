انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها بطريق الإسكندرية الصحراوى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، اليوم الثلاثاء، حادث مرورى انقلاب سيارة نقل ثقيل، وإصابة سائقها بإصابات طفيفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل أسفل الدوران الجديد بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل رقم "س ل ب 7169" بالطريق المشار إليه بعدما حاول قائدها تفادى سيارة جامبو معطلة بالطريق،وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة وارتباك حركة المرور، فيما دفع حى العامرية ثان بونش لرفع السيارة النقل الثقيل والأخرى المعطلة من الطريق وتسيير حركة المرور، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على جهات التحقيق.

انقلاب سيارة نقل ثقيل بصحرواي الإسكندرية



انقلاب سيارة نقل ثقيل صحرواي في الإسكندرية



رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالإسكندرية



