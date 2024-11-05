انفجارات ضحمة تهز مدينة حمص السورية وريفها

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، إن انفجارات ضحمة هزت مدينة حمص وريفها.

وعصر اليوم الثلاثاء قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص، بخلاف غارة أمس الإثنين التى قصفت منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة.