انتخابات أمريكا.. عواصف رعدية وثلوج قد تعطل الناخبين فى ولايات رئيسية

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية تأثير الطقس على الانتخابات الأمريكية 2024، وقالت أن الأحوال الجوية التى تتراوح ما بين عواصف رعدية إلى هطول ثلوج يمكن أن تعطل الناخبين فى بعض الأمان فى الولايات المتحدة، بينما سيكون الطقس دافئ بشكل غير متوقع فى أماكن أخرى.

وذكرت الصحيفة أن جبهة باردة قوية ستضرب القسم الأوسط من البلاد، مما يهدد المنطقة بأمطار متفرقة وعواصف رعدية. ومن المتوقع أن تشهد ولايات متأرجحة رئيسية مثل ميتشيجان وويسكونسن رياحا عاصفة وأمطار مع اتجاه الجبهة شرقا.

كما من الممكن أن تحدث عواصف شديدة معزولة من المناطق العليا فى تكساس إلى وسط لويزيانا وحتى جنوب شرق أركنسناس وغرب ميسيسيبى. ومن المرجح أن يستمر خطر الإعصار فى أجزاء من تكساس واوكلاهوما وأركنساس خلال الساعات القادمة، مما قد يتسبب فى مخاطر محتملة للناخبين ومراكز الاقتراع، وفقا لهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية.

يأتى هذا فى الوقت الذى أشارت فيه الإحصاءات إلى أن أكثر من 82 مليون أمريكى قد أدلوا بالفعل بأصواتهم خلال الأيام والأسابيع الماضية خلال التصويت المبكر، سواء تصويت شخصى أو عبر البريد.

ويتسم النظام الانتخابى فى الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابى والذى تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئى بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوبًا عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.