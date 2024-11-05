اليوم السابع: كيف يستعد العالم لساكن البيت الأبيض الجديد؟

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: كيف يستعد العالم لساكن البيت الأبيض الجديد؟.. ترامب يصوت فى ولاية فلوريدا ويتابع أجواء الانتخابات من مارالاجو.. هاريس تقضى ليلتها فى واشنطن بعد اقتراعها المبكر.. قلق أوروبى حيال فوز المرشح الجمهورى.. الناتو: سنبقى موحدين بغض النظر عن الفائز.. نجاح هاريس يعيد أمجاد علاقة "تاتشر -ريجان" فى بريطانيا.



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:



"النواب" يوافق نهائيا على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية لـ30 يونيو.. القانون يطمئن المستثمرين ويحفز الاستثمار.. والمالية تسعى لتسوية المنازعات وتخفيف الأعباء عن الممولين

بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد لإتاحة شريحة بـ3.1 مليار دولار.. قرارات 6 مارس تساهم بقوة فى دعم منظومة سعر الصرف

عدوان إسرائيل على لبنان يمحو 37 بلدة ويدمر 40 ألف وحدة سكنية

17 شهيدا و86 مصابا فى 3 مجازر دامية بغزة خلال 24 ساعة

المنتدى الحضرى شهادة دولية بالتجربة المصرية الرائدة

وزير المالية أمام "النواب": تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل نهاية يونيو المقبل

المنتدى الحضرى العالمى شهادة دولية بالتجربة المصرية الرائدة.. سياسيون: منصة مثالية لحوار المجتمعات ونقل الخبرات وتناول تحديات التغيرات المناخية.. وكلمة الرئيس السيسى خارطة طريق لتعزيز التعاون

مشروعات مصر القومية تتحول لتجارب تطبق فى دول العالم على هامش المنتدى الحضرى العالمى.. وزير الحكم المحلى فى زامبيا: نسعى للاستفادة من تجربة مصر الملهمة فى "حياة كريمة".. وتبادل الخبرات مع ماليزيا فى التنمية الحضرية

وزير الإسكان: الانتهاء من 2 مليون وحدة سكنية بحلول 2026.. الشربينى: أطلقنا خطة طموحة لسد الفجوة الإسكانية.. ووكيل الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من تجربة الصين ومصر فى التخطيط العمرانى

وزير الإسكان الماليزى عن استضافة مصر للمنتدى الحضرى: أفضل نسخة بتاريخ المنتدى