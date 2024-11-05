اليوم السابع
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النيابة الإدارية تحقق فى واقعة مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:44 ص
النيابة الإدارية تحقق فى واقعة مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

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تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، صباح يوم أمس الإثنين معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.

 

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق 3 / 11/ 2024؛ وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

 

انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسةإسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من محمد العدل، وأحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 3 / 11/ 2024 داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.







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