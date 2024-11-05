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المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى: فرصة لمصر للتعبير عن نهضتها العمرانية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:34 م
المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى: فرصة لمصر للتعبير عن نهضتها العمرانية السفير عاطف سالم
كتب الأمير نصرى

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تحدث السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، عن المنتدى، قائلا: "المنتدى منصة تُعقد كل عامين فى أحد مدن العالم، وهو فرصة لمصر للتعبير عن النهضة الحضارية والعمرانية التى حدثت فى الدولة، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى حدثت أيضا، والمشروعات الجديدة ومكافحة العشوائيات".

وأضاف عاطف سالم، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن "كل هذه المشروعات تظهر مصر بشكل كبير، وتعبر عن التطور الذى حدث، كما أن مصر تستضيف أهم مؤتمرين على أجندة الأمم المتحدة، أولهما مؤتمر المناخ والثانى المنتدى الحضرى".

وأكد عاطف سالم أن "استضافة مصر للمؤتمرين يعبر عن الاستقرار فى مصر والثقة فى الإدارة المصرية فى إدارة المؤتمرات الدولية، كما نستفيد من تجارب الدول المشاركة، والتسويق لمشروعاتنا والاستفادة من الاستثمار فى المشروعات الحضارية".


 







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