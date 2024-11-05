اليوم السابع
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المنافسة تشتد في فلوريدا.. القاهرة الإخبارية ترصد مستجدات الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:21 م
المنافسة تشتد في فلوريدا.. القاهرة الإخبارية ترصد مستجدات الانتخابات الأمريكية مهران عيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فلوريدا، إن ولاية فلوريدا تتمتع بأهمية كبيرة، حيث تحتل 30 مقعدًا في المجمع الانتخابي، مما يجعل هذا العدد الهائل مفتاحًا سريعًا للوصول إلى البيت الأبيض لمن يتمكن من الفوز بهذه المقاعد.

واستعرض «عيسى»، خلال مراسلته للقناة، مثالًا يبرز حدة المنافسة الانتخابية، حيث لفت إلى أن إحدى وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت مؤخرًا أن قرية نائية في ولاية نيوهامشر، لا يوجد بها سوى ستة ناخبين قد أدلوا بأصواتهم، وقد أظهرت النتائج أن ثلاثة منهم صوتوا لهارس وثلاثة لترامب، رغم أن الانتخابات السابقة أسفرت عن خمس أصوات لصالح بايدن وصفر لترامب.

وأوضح أن البعض قد يعتبر أن هذا الحدث طريفًا، بينما يراه آخرون دليلاً على شراسة المنافسة بين الطرفين، لذا، قد نشهد مفاجآت ليست فقط في ولاية معينة، بل في نتائج الانتخابات بشكل عام، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى فارق بسيط في التأييد.

وواصل: بالنسبة لفلوريدا، من المهم أن نذكر التصريحات المتنوعة التي أدلى بها المسؤولون في هذه المدينة حول حملة ترامب الانتخابية، حيث أشار أحدهم إلى أنه إذا تم تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات مساء اليوم، فهذا يعني وجود خطأ ما أو تلاعب في النتائج، مما يلمح إلى احتمال قيام الحزب الديمقراطي الحالي، الذي يقوده بايدن، بتزوير الانتخابات، وبالتالي يسعون لإخراج النتائج الأولية بشكل معين.

 







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