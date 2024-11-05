اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المستشار الألماني يهنئ رئيسة مالدوفا بفوزها بولاية رئاسية جديدة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:00 ص
المستشار الألماني يهنئ رئيسة مالدوفا بفوزها بولاية رئاسية جديدة المستشار الألماني شولتز
أ ش أ

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هنأ المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين، رئيسة مالدوفا الحالية مايا ساندو بفوزرها بولاية جديدة في انتخابات رئاسية مُتنازع عليها بشدة في البلاد.


وقال شولتز -على موقع التواصل الاجتماعي إكس- إن ساندو "قادت جمهورية مولدوفا بأمان خلال الأوقات الصعبة ووضعت البلاد على المسار الأوروبي"، وذلك بحسب ما نقل موقع دويتشه فيلله الإخباري الألماني.


وأضاف شولتز: "نحن نقف إلى جانب مولدوفا".


وأعرب القادة الألمان والأوكرانيون والأمريكيون عن ترحيبهم بإعادة انتخاب رئيسة مولدوفا الموالية للاتحاد الأوروبي مايا ساندو في جولة إعادة متوترة خلال نهاية الأسبوع.







المستشار الألماني

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