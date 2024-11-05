المستشار الألماني يهنئ رئيسة مالدوفا بفوزها بولاية رئاسية جديدة

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين، رئيسة مالدوفا الحالية مايا ساندو بفوزرها بولاية جديدة في انتخابات رئاسية مُتنازع عليها بشدة في البلاد.
وقال شولتز -على موقع التواصل الاجتماعي إكس- إن ساندو "قادت جمهورية مولدوفا بأمان خلال الأوقات الصعبة ووضعت البلاد على المسار الأوروبي"، وذلك بحسب ما نقل موقع دويتشه فيلله الإخباري الألماني.
وأضاف شولتز: "نحن نقف إلى جانب مولدوفا".
وأعرب القادة الألمان والأوكرانيون والأمريكيون عن ترحيبهم بإعادة انتخاب رئيسة مولدوفا الموالية للاتحاد الأوروبي مايا ساندو في جولة إعادة متوترة خلال نهاية الأسبوع.
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