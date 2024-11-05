المتهمون بسرقة أعمدة إنارة في الصف: نقطعها ليلا.. والنيابة تقرر حبسهم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة أعمدة إنارة في الصف بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهم يقطعون الأعمدة لبيعها لتجار الخردة، ويرتكبون جرائمهم ليلا خاصة في المناطق الخالية من المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمي في الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين في سرقة أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في السرقة، وأجزاء من الأعمدة المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن حارس العقار وآخرين تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

