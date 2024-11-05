اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكنيست الإسرائيلى يصدق نهائيا على قانون يستهدف المعلمين العرب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:51 ص
الكنيست الإسرائيلى يصدق نهائيا على قانون يستهدف المعلمين العرب الكنيست الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.

كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.

ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.

وقال الكنيست إنه هيئته العامة "صدقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل "إرهابي" أو مع منظمة معادية" وفق تعبيره.







الكنيست الإسرائيلى

المعلمين العرب

اسرائيل

حزب القوة اليهودية

القدس




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