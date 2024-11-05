القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على تاجر خردة لخلافات مالية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شقيقين وتاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر نتيجة خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة التاجر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شقيقان اعتديا على تاجر خردة، نتيجة خلافات مالية بينهم متعلقة ببيع دراجة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.