اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على تاجر خردة لخلافات مالية بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:14 ص
القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على تاجر خردة لخلافات مالية بمدينة 6 أكتوبر مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشبت مشاجرة بين شقيقين وتاجر خردة بمدينة 6 أكتوبر نتيجة خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة التاجر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شقيقان اعتديا على تاجر خردة، نتيجة خلافات مالية بينهم متعلقة ببيع دراجة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.







مشاجرة بأكتوبر

الاعتداء على تاجر

خلافات مالية

مدينة أكتوبر

امن الجيزة

مشاجرة بين شقيقين وتاجر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة