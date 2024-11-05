كتب: بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة، وتبين أن حارس العقار وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شقة للسرقة بالعجوزة، وذكر مقدم البلاغ أنه اكتشف اختفاء تحف وكتب من داخل شقته وتعرضها للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن حارس العقار وآخرين تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.