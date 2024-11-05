اليوم السابع
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عشية يوم التصويت

العدل الأمريكية تتهم موظف انتخابات بجورجيا بإرسال تهديدات كاذبة بوجود قنبلة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:10 ص
العدل الأمريكية تتهم موظف انتخابات بجورجيا بإرسال تهديدات كاذبة بوجود قنبلة التصويت فى انتخابات امريكا
كتبت ريم عبد الحميد

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اعتقلت السلطات فى ولاية جورجيا موظف بأحد مراكز الاقتراع، وتم توجيه اتهام إليه بإرسال تهديد بوجود قنبلة عبر البريد على العاملين فى الانتخابات بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، وذلك عشية يوم الانتخاب.

وقال موقع أكسيوس، إن الاعتقال يأتى فى ظل تعزيز تواجد الشرطة فى محيط البيت الأبيض ومقر إقامة كاملا هاريس فى واشنطن، وانتشار وحدات الحرس الوطنى وقوات إنفاذ القانون المحلية فى عدد من الولايات استعدادا لاعمال عنف محتملة.

واتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية العاملين فى الانتخابات بطاقات الاقتراع فى ظل مخاوف متزايدة بشان ترهيب الناخبين وتهديدات أخرى. حيث أشارت جماعة براود بويز المتطرفة والجماعات المماثلة التي تدعم ترامب إلى أنها ستكون فى مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء.

وستراقب وزارة العدل الأمريكية مراكز الاقتراع فى العديد من الولايات لتطبيق قواني حقوق التصويت الفيدرالية فى يوم الانتخاب.

 

وأوضح موقع اكسيوس أن الموظف الذى تم القبض عليه يدعى نيكولاس ويمبيش، يبلغ من العمر 25 عاما من ميلدجيفل فى جورجيا، ووجهت إليه اتهامات اتهم بإرسال رسالة موجهة إلى مشرف انتخابات مقاطعة جونز بعد يوم واحد من "مشادة كلامية مزعومة" مع أحد الناخبين، وقام فيما يبدو بصياغة الرسالة لتظهر وكأنها مرسلة من جانب هذا الناخب.

 

ويقول المدعون إن هذه الرسالة تضمنت تهديدات ضد ويمبيش وغيره من العاملين في مراكز الاقتراع، كما احتوت على مذكرة مكتوبة بخط اليد تشير إلى إخفاء قنبلة في موقع التصويت المبكر مع سيجار مشتعل.

 

ويواجه ويمبيش عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حالة إدانته. ويأتي الاعتقال في الوقت الذي عززت فيه الشرطة إجراءات الأمن حول البيت الأبيض ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس في العاصمة واشنطن، واستعداد وحدات الحرس الوطني في العديد من الولايات ووكالات إنفاذ القانون المحلية لعنف محتمل في يوم الانتخابات.

 

 







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