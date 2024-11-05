اليوم السابع
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العدل الأمريكية: اعتقال رجل خطط لعلم إرهابى ضد محطة طاقة بولاية تينيسى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:54 ص
العدل الأمريكية: اعتقال رجل خطط لعلم إرهابى ضد محطة طاقة بولاية تينيسى وزارة العدل الأمريكية
أحمد علوى

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد محطة للطاقة في ولاية تينيسي.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها، عن اعتقال المدعو سكايلر فيليبي البالغ 24 عاما من العمر، بتهمة "محاولة استخدام أسلحة دمار شامل" لتدمير موقع للبنية التحتية.

وكان المتهم يخطط لاستهداف محطة الطاقة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بطائرة مسيرة حاملة للمتفجرات.

وتمكن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من القبض على الرجل قبل إطلاقه لطائرته المسيرة.

وحسب وزارة العدل، فإن فيليبي كان يتحدث أيضا عن إمكانية استهداف مواقع أخرى للبنية التحتية، وعن استعداده لاستخدام العبوات الناسفة لإحداث دمار واسع النطاق.







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