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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا فى نيويورك هدد بحرق مركز الاقتراع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 07:37 م
الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا فى نيويورك هدد بحرق مركز الاقتراع الشرطة الأمريكية في الانتخابات
كتب عبد الوهاب الجندى

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اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلا في شمال ولاية نيويورك، بعد أن هدد بحرق مراكز الاقتراع.

وقالت شرطة ولاية نيويورك في بيان صحفي إن الرجل ذهب للتصويت في بلدة فاولر بالقرب من الحدود الكندية في حوالي الساعة 6:30 صباحًا.

وقيل للرجل، الذي سبق أن أدين بجناية، أنه غير مؤهل للتصويت لأنه لم يعيد التسجيل بعد إطلاق سراحه من السجن.

وأضافت الشرطة أن الرجل غضب وبدأ يهدد بالعودة بسلاح ناري أو بإحراق المكان.

وقد فر الرجل، لكن شرطة الولاية ألقت القبض عليه في وقت لاحق وأحضرته إلى مركز الشرطة للاستجواب. وما زالت التهم الموجهة إليه معلقة.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

 







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