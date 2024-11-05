السلطات الأمريكية تأمر بتأهب قوات الحرس الوطنى لتأمين الانتخابات

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية إن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات، ومن بينها الولايات السبع المتأرجحة التي يتوقع أن تحسم نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.

وحذر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأمريكيين في يوم الانتخابات، من انتشار مقطعي فيديو زائفين يتحدثان عن تهديدات إرهابية وتزوير انتخابي.

وقال المكتب في بيان إن كلا المقطعين "غير صحيح"، وإن محاولات خداع الجمهور بمحتوى زائف بشأن تقديرات الإف بي آي للتهديدات، تهدف لتقويض العملية الديمقراطية.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

وقبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.