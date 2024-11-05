السجن 3 سنوات لسائق شاحنة قتل 4 أشخاص وأصاب 11 آخرين فى البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، بمعاقبة متهم بقتل 4 أشخاص بالخطأ في البساتين بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في وفاة المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه و مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد السيارة المتسببة في الحادث الرقمية ع.ر.م 3767 والمقطورة ع.ه.ق 97736، بسرعة فائقة فاصطدم بالعديد من السيارات، وانقلبت على سيارتين محدثة وفاة المجني عليهم.

وتبين أن المتهم متعاطيا للمخدرات، كما تسبّب الحادث في إصابة المجني عليهم، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح.