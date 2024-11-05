السجن 3 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة

كتب: كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى بالسجن 3 سنوات بتهمة انتحال الصفة، والتخصص فى تهكير صفحات المواطنين على "فيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمون على النيابة العامة، التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.