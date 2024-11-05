الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية بـ "القاهرة، الإسكندرية، كفرالشيخ" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 4,2 مليون جنيه).

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة- الإسكندرية- كفرالشيخ) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم،عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم