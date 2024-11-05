الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيبا بالخطأ بسيارته فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدرت محكمة جنح الفيوم بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار محمد حامد قرارها بمعاقبة المتهم "هـ. و.ا " بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزامته بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بدهس الدكتور أحمد عثمان العشيرى بالسيارة عن طريق الخطأ فى حادث سير بمحافظة الفيوم، وقام محامى المجنى عليه بالاستئناف على الحكم وحددت هيئة المحكمه جلسة 3 ديسمبر المقبل للاستئناف على الحكم.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث دهس سيارة ملاكى لأحد الأشخاص بمنطقة دلة دائرة المركز ووجود جثة.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد عثمان على العشيرى استاذ جراحة القلب بجامعة الفيوم، وكشفت المعاينة أنه أثناء وقوفه أمام أحدى الكافيهات منتظرًا بمنطقة دلة صدمته سيارة ملاكى أدت إلى اصطدام جسده بلوحة إعلانات وسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.