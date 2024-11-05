اليوم السابع
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التنمية المحلية: 180 دولة تشارك بالمنتدى الحضرى العالمى والفعاليات مهمة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:29 م
التنمية المحلية: 180 دولة تشارك بالمنتدى الحضرى العالمى والفعاليات مهمة المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مساعد وزير التنمية المحلية، أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي مهمة وتم اليوم افتتاح لجلسة نقاشية حول التمويل المستدام وعرض تجربة مهمة حصلت على أرض بني سويف مع شراكة للأمم المتحدة من خلال مشروعات تم البناء عليها ويمكن تعميم التجربة في أكثر من محافظة.

وأشار الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أنه جرى لقاء وزاري موسع ثم مائدة مستديرة ثم حصل لقاء بين وزير الإسكان شريف الشربيني مع وزير ماليزيا للحديث عن التطوير الحادث وتعميق للشراكات بين القاهرة وكوالالمبور.

ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن المنتدى جاء بمشاركة أكثر 30 ألف شخص، و180 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن المعرض المقام في المنتدى يضم 115 عارضا على مستوى العالم، مناشدا المواطنين بحضور فعاليات المنتدى والمشاركة بها لما لها من أهمية كبرى.







المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

WUF

WUF12

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التنمية الحضرية المستدامة

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