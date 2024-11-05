اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحقيقات: لصوص الدراجات النارية بالفيوم نفذوا 6 جرائم بأسلوب قطع الضفيرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 07:00 ص
التحقيقات: لصوص الدراجات النارية بالفيوم نفذوا 6 جرائم بأسلوب قطع الضفيرة دراجات نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في مركزى سنهور القبلية والفيوم.

وقال المتهمون خلال التحقيقات، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بدائرة مركزى شرطة "سنهور القبلية والفيوم"، كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية المستولى عليها .

وطالبت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.


 







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