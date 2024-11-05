البيت الأبيض: جالانت كان شريكا مهما وسنتعاون مع وزير الدفاع الجديد

كتب عبد الوهاب الجندى

قال البيت الأبيض، تعليقا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه "كان شريكًا مهمًا والولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل تعاوني مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد".

من جانبه قال يسرائيل كاتس بعد تعيينه وزيرا للدفاع الإسرائيلي بدلا من يوآف جالانت: أشكر نتنياهو على ثقته وأقبل بالمسؤولية المقدسة وسنعمل معا على دفع المنظومة الأمنية نحو النصر".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤول إسرائيلى تعليقا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلى، قوله إن "نتنياهو أقال جالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج".