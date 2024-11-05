الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المؤرخ ماجد فرج، الذي تعرض لسرقة تحف وكتب نادرة من شقته في العجوزة، وذكر أنه كان يخزن المسروقات بشقة، وفوجئ عقب ذلك بتعرضها للسرقة، والاستيلاء على كمية كبيرة من الكتب والتحف النادرة.



ولم يتهم فرج أحدا بعينه بارتكاب السرقة، حتى تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين أن حارس العقار استعان بعدد من الأشخاص لارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.



ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة المؤرخ ماجد فرج، بالعجوزة، وتبين أن حارس العقار وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شقة للسرقة بالعجوزة، وذكر المؤرخ ماجد فرج، مقدم البلاغ أنه اكتشف اختفاء تحف وكتب من داخل شقته، وتعرضها للسرقة.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن حارس العقار وآخرين تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

