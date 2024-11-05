اليوم السابع
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الاستخبارات الأمريكية: محاولات أجنبية مكثفة للتدخل فى الانتخابات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:14 ص
الاستخبارات الأمريكية: محاولات أجنبية مكثفة للتدخل فى الانتخابات الاستخبارات الأمريكية
أحمد علوى

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في محاولة أخيرة لتوعية الناخبين بشأن محاولات "التدخل الأجنبي" المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أصدر "مجتمع الاستخبارات" بياناً، فجر الثلاثاء، حذّر خلاله من "محاولات خارجية تسعى إلى التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتحريض على العنف"، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وأضاف البيان أن "الاستخبارات تتوقع أن تتكثف هذه الأنشطة في الساعات الأخيرة من الانتخابات وخلال الأسابيع المقبلة"، لافتاً إلى أن "محاولات التدخل الخارجية ستتركز بشكل مكثف على الولايات المتأرجحة".

كما حذر البيان من أن "روسيا تشكل التهديد الأكثر نشاطاً حتى الآن"، متوقعاً أن "تصدر جهات غير رسمية مرتبطة بموسكو محتويات مزيفة تتعلق بالانتخابات، وخلال الأسابيع المقبلة أيضاً عقب إغلاق صناديق الاقتراع".

ولفت إلى أن إيران "لا تزال تشكل تهديداً كبيراً لمحاولات التدخل الأجنبية في الانتخابات الأمريكية".







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