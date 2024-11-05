الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية يعربان عن قلقهما البالغ إزاء نشر كوريا الشمالية قوات فى روسيا

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أعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون الإثنين عن قلقهما البالغ إزاء التقارير التي تفيد بنشر كوريا الشمالية قوات في روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما في سول.



وأدان المسئولان - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية - بشدة هذه الخطوة من قبل كوريا الشمالية واتفقا على العمل مع المجتمع الدولي لمحاولة عرقلة التعاون الأمني بين موسكو وبيونج يانج، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان صادر عنها.



وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن نحو 8000 جندي كوري شمالي يتواجدون في روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية ويستعدون للانضمام إلى القتال خلال الأيام المقبلة .. ذلك في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على التوقف عن مجرد مراقبة الوضع واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا إلى ساحة المعركة.



ويقوم بوريل بزيارة - في الوقت الحالي - إلى سول بهدف العمل من أجل رفع مستوى التعاون في مجال الأمن بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.



وقال بوريل - في تصريحات أدلى بها الأحد - إن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أصبحا شريكين وثيقين وحققا تقدما كبيرا على مدار السنوات الماضية في مجالات عدة أبرزها الشراكات الرقمية والخضراء، مضيفا أنه سيعمل خلال زيارته الحالية لسول من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.