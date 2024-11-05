الإعلان المبكر.. هل يستبق ترامب النتائج ويعلن فوزه قبل الإعلان الرسمى؟

وكالات

مخاوف كبيرة جراء احتمالات إقدام المرشح الجمهوري دونالد ترامب على الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مبكرا، قبل إعلان النتائج رسميا، على غرار ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، والتي فاز بها الرئيس جو بايدن.

فمن جانبه، قال المستشار بحملة المرشح الجمهوري جايسون ميلر إن ترامب قد يعلن فوزه في ليلة الانتخابات، موضحا أن الإعلان عن الفوز لن يأتي قبل أن تتجاوز الأصوات الـ270.

وأضاف "بمجرد أن نتجاوز 270، سنشعر بالثقة حيال ذلك".

ويمكن أن يعلن ترامب عن فوزه قبل أي اتصالات رسمية بعد ظهور النتائج الأولية للبطاقات الانتخابية يوم الثلاثاء، حيث من المحتمل أن تميل النتائج الأولى في الولايات الحاسمة لصالح الجمهوريين، قبل أن تتغير مع تقييم بطاقات الاقتراع الغائب والبطاقات البريدية، خاصة في ولاية بنسلفانيا، بحسب القناة.

وبذلك، يمكن لترامب الاستفادة من الانطباع بأنه قد يكون في المقدمة قبل أن تتغير النتائج مع احتساب بطاقات الاقتراع اللاحقة، مما سيمكنه من تبرير ذلك لقاعدته، وزرع الشكوك من خلال ادعاءات غير مبررة بأن الانتخابات تُسرق منه.

كان ترامب قد أعلن عن فوزه في عام 2020 حوالي الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 نوفمبر، على الرغم من أنه لم يكن قد فاز بعد. تم إعلان فوز الرئيس بايدن في 7 نوفمبر بعد فوزه في بنسلفانيا.

يمكن أن تستغرق النتائج بعض الوقت للوصول لأسباب متعددة، بما في ذلك طرق العد المختلفة عبر الولايات لاحتساب بطاقات الاقتراع الغائب والتصويت المبكر.