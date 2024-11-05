اعترافات المتهم بتحويل منزله ورشة سلاح بالفيوم: أبحث عن المال

كتب محمود عبد الراضي

اعترف مواطن بتحويل منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بحثا عن الثراء السريع، وعثر بحوزته على "8 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع.

وكشف المتهم أنه يصنع الأسلحة الخرطوش، ويبيعها لراغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية، يتم تحديدها حسب كل قطعة سلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في بط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى– له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (8 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع.

