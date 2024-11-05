إصابة عامل فى حريق بجراج البلدية بالحضرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الحضرة فى الإسكندرية، نشوب حريق اندلع داخل جراج البلدية، مما أسفر عن إصابة عامل وذلك بسبب انفجار برميل وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بجراج البلدية التابع للمحافظة، بمنطقة الحضرة بالإسكندرية،

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى رفقة قوات الحماية المدنية، ووحدات الإطفاء وسيارات الإسعاف وتبين من الفحص نشوب حريق فى الجراج المشار إليه بسبب انفجار برميل يحتوى على مواد مشتعلة مما تسبب فى إصابة عامل.

وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع إنتشارها و تمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى المبانى المجاورة، ونقل العامل المصاب إلى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق.